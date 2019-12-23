Ученый рассказал о регенеративной медицине

«Как ни парадоксально, регенеративная медицина — явление древнее, даже античное. Еще Аристотель писал о том, что прикладывание костного мозга к ранам и переломам у человека может ускорить их заживление. Эмпирически идея о том, что клетки могут быть лекарством, не нова. Человечество всегда пыталось использовать регенеративный потенциал организма. В Средние века были подходы, напоминающие современную тканевую инженерию. Врачи пересаживали мягкие ткани с плеча для восстановления обезображенных структур лица», — пояснил Макаревич.

Он обратил внимание на то, что организм человека постоянно «очень серьезно регенерирует».

«Например, красный костный мозг весом всего в полтора килограмма даёт почти шесть тонн клеток крови. То есть мы постоянно обновляемся», — уточнил эксперт.

По его словам, в регенеративной медицине есть несколько направлений.

«Клеточная терапия — лечение с использованием стволовых клеток. Терапия генная, где мы пытаемся управлять генами в клетках или использовать сами гены как целебное начало. Тканевая инженерия — создание искусственных органов или тканей из клеток. Сейчас также зародилось направление, которое можно условно назвать регенеративной фармакологией. Это регенеративная медицина без культивирования клеток», — рассказал Макаревич.

Он убежден, что регенеративная фармакология получила перспективное направление. Оно поможет «„достучаться“ до стволовой клетки прямо в ткани» и «создать новую ткань вместо погибшей».

«Поскольку правовое поле только сформировалось, у нас нет еще зарегистрированных клеточных продуктов. Это процесс не быстрый, может занять 5—7 лет еще. Во всем мире сейчас клеточные продукты очень дороги, и позволить их себе могут немногие. Стоимость лечения оплачивается по страховкам, покрывается благотворительными фондами, которые помогают пациентам с конкретной патологией», — подчеркнул ученый.

По его мнению, эта область будет развиваться во всем мире, так как человечество имеет большую потребность в ней.

«Вопреки распространенному убеждению, на Западе тоже не все так гладко. Продукты появляются, потом сходят с дистанции. Перспективные проваливаются, а бесперспективные „выстреливают“. Никто в мире ещё не знает в точности, как развивать регенеративную медицину, все набивают шишки. Главное, чтобы эти шишки набивали только мы, а не пациенты», — заключил Макаревич.