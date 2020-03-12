Ученый рассказал о пандемии ожирения у россиян

Каждый второй житель России старше 30 лет имеет избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

По его словам, ожирение в стране приобрело масштабы пандемии.

«55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% — ожирение», — заявил он на заседании совета при Минздраве по общественному здоровью.

По данным Тутельяна, россияне потребляют недостаточно витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, включая йод.

Другая участница встречи, замдиректора НМИЦ эндокринологии Екатерина Трошина развила эту тему. Дефицит йода, по ее словам, ответственен за «девиантное нарушение поведения у подростков, и потребление алкоголя и табакокурение, потому что дефицит йода снижает IQ».

Также на заседании говорили о вреде потребления табака и о психическом здоровье граждан.