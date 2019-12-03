Ученый рассказал, как спастись от микробов на экране смартфона
Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин рассказал, какие поверхности необходимо регулярно дезинфицировать. Об этом сообщило радио Sputnik.
По словам ученого, на экранах смартфонов формируется биопленка. В ней развиваются микроорганизмы, способные вызвать различные заболевания. Некоторые из них способны даже привести к летальному исходу.
Представлен рейтинг лучших смартфонов для качественных селфиПодробнее
Ильин посоветовал обрабатывать экран телефона спиртом или перекисью водорода.
Другими местами скопления микробов в повседневной жизни являются поручни общественного транспорта, ручки тележек в магазинах и даже клавиатура компьютера.
«Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — уверил профессор.
Как сообщила газета «Вечерняя Москва», обработку дезинфицирующими средствами следует проводить раз в две недели.