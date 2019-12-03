Ученый рассказал, как спастись от микробов на экране смартфона

По словам ученого, на экранах смартфонов формируется биопленка. В ней развиваются микроорганизмы, способные вызвать различные заболевания. Некоторые из них способны даже привести к летальному исходу.

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Ильин посоветовал обрабатывать экран телефона спиртом или перекисью водорода.

Другими местами скопления микробов в повседневной жизни являются поручни общественного транспорта, ручки тележек в магазинах и даже клавиатура компьютера.

«Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — уверил профессор.

Как сообщила газета «Вечерняя Москва», обработку дезинфицирующими средствами следует проводить раз в две недели.