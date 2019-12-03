  • Ученый рассказал, как спастись от микробов на экране смартфона

    03 декабря 2019, 00:23

    Ирина Нагайникова

    Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин рассказал, какие поверхности необходимо регулярно дезинфицировать. Об этом сообщило радио Sputnik.
    Ученый рассказал, как спастись от микробов на экране смартфона

    По словам ученого, на экранах смартфонов формируется биопленка. В ней развиваются микроорганизмы, способные вызвать различные заболевания. Некоторые из них способны даже привести к летальному исходу.

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    Ильин посоветовал обрабатывать экран телефона спиртом или перекисью водорода.

    Другими местами скопления микробов в повседневной жизни являются поручни общественного транспорта, ручки тележек в магазинах и даже клавиатура компьютера.

    «Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — уверил профессор.

    Как сообщила газета «Вечерняя Москва», обработку дезинфицирующими средствами следует проводить раз в две недели.