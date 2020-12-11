Ученый рассказал, как распознать рак с помощью радиоактивных веществ
Ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Рамиз Алиев рассказал, что один из самых эффективных методов диагностики рака основан на использовании радиоактивных веществ. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Алиев уточнил, что метод радионуклидной диагностики эффективен в выявлении онкологии. Это работает таким образом, что в новообразованиях, как правило, накапливаются радиоактивные вещества, поэтому их проще найти в организме.
«Ядерная медицина предполагает введение препарата, содержащего радиоактивный изотоп, в организм», — уточнил эксперт.