Ученый рассказал, как распознать рак с помощью радиоактивных веществ

Алиев уточнил, что метод радионуклидной диагностики эффективен в выявлении онкологии. Это работает таким образом, что в новообразованиях, как правило, накапливаются радиоактивные вещества, поэтому их проще найти в организме.

«Ядерная медицина предполагает введение препарата, содержащего радиоактивный изотоп, в организм», — уточнил эксперт.