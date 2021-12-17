Ученый рассказал, как маски помогут покончить с пандемией

Если все жители Москвы будут носить маски, распространение коронавируса в течение нескольких недель упадет до нуля. Об этом в интервью «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов.

По словам Соколова, если сегодняв столице показатель тех, кто носит маски, составит 100%, к 31 декабря число новых случаев заражения в сутки упадет до 220, а в дальнейшем приблизится к нулю и достигнет его. Более того, активно повлиять на пандемию можно даже при 90-процентном ношении масок. Тогда нулевого показателя заражений можно достичь к 1 февраля 2022 года. При 50-процентном охвате москвичей масками к 31 декабря суточная заболеваемость составит 1,4 тысячи человек.

В данную модель разработчик заложил официальную информацию о динамике эпидемии коронавируса в Москве до середины декабря, при которой учитывается число новых случаев заражений в сутки, темпы вакцинации, тестирования, регулярность контаков между горожанами и так далее.

При этом модель учитывает, что доминирующим штаммом в настоящее время является «дельта». Если в столицу придет и начнет активно распространяться штамм «омикрон», вероятно, модель предложит дольше носить маски, чтобы пандемия сошла на нет. Сроки будут зависеть от уровня вирулентности нового штамма и эффективности применяемых против него препаратов.

Разработчик предполалагет, что показатели могут быть верны не только для столицы, но и для всей России.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционых заболеваний США Энтони Фаучи заявил о том, что новый штамм «омикрон» коронавируса является наиболее заразным из всех зафиксированных вариантов.