Ученый рассказал, как изменился коронавирус за время пандемии

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, как за время пандемии поменялся ковид, какие вакцины лучше и чего ждать россиянам этой осенью. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам специалиста, прогнозы о дальнейшем развитии пандемии давать очень сложно. Все ожидали, что этой весной повторится ситуация прошлого года и всплеск заболевших будет очень высоким. Однако такого не произошло. Но с середины июня кривая заболеваемости неожиданно поползла вверх. Такое смещение было непонятно, но затем появились данные, что те, кто болеет сегодня, заражены в основном «Дельтой». И все встало на свои места.

Черпурнов отметил, что «Дельта» поменяла конфигурацию того участка, с помощью которого вирус цепляется за рецептор для проникновения внутрь клеток. То есть, он стал более интенсивно захватывать рецептор. Все это привело к тому, что люди стали болеть чаще и тяжелее. Если раньше болезнь развивалась до девяти дней дней, то сейчас это происходит уже на пятый день.

Ученый добавил, что в России в скором времени появится новая форма антиковидной вакцины в виде спрея в нос. Интраназальная аппликация, то есть нанесение вакцинного препарата на слизистую, должно быть очень эффективно от ковида. Это могло бы стать даже основным методом, особенно, если станет ясно, что длительное время придется регулярно ревакцинироваться.