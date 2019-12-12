Ученый РАН: дневной сон не приведет к инсульту

Ученые из Уханьского университета опубликовали в журнале Neurology исследование о связи дневного сна и риска инсульта. Группа из 31 750 жителей со средним возрастом 62 года была под наблюдением шесть лет. Результаты показали наличие связи. К концу учетного периода инсульт случился у 1 557 членов группы.

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Владимир Долохов критически отнесся к данным, полученным китайскими коллегами. Он указал на неточность метода анкетирования и вероятность большей связи инсульта с качеством ночного сна.

«Касательно самого исследования нужно сказать, что метод анкетирования не объективный и не отражает истинного качества сна. Видимо, у людей просто недостаток хорошего сна при длительном нахождении в постели. На практике же человек не может полноценно спать десять часов — организму это просто не нужно. Это возможно только при депривации сна — или, если, например, человек несколько дней не спал. Но каждый день спать больше девяти часов организму не нужно — это не естественно. И днем человек спит только потому, что не высыпается ночью. Если же у него нормальной сон, то днем рекомендуется спать не больше 30 минут. Если спать больше — это уже будет плохо влиять на работу во второй половине дня. После более глубокого сна трудно прийти в рабочую форму и если человек долго спит днем — он плохо спит ночью. Вообще, ночная норма — это шесть-семь часов сна, а те, кто хронически спит меньше — они живут на 10-15 лет меньше, не говоря уже о разных текущих болячках», — заявил Долохов.