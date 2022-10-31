Ученый Рамазанов объяснил разницу между ишемическим и геморрагическим инсультами | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 16:24 Ученый Рамазанов объяснил разницу между ишемическим и геморрагическим инсультами Ученый Рамазанов: геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием

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Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, в чем заключается отличие ишемического от геморрагического инсульта.

По словам медика, первый вид инсульта связан с недостаточным кровоснабжением из-за тромба, а второй — с кровоизлиянием из-за разрыва сосуда.

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«Когда мозг недополучил кровь по причине тромбоза или окклюзии сосуда атеросклеротической, то мозг испытывает жуткий энергетический дефицит. Это называется ишемическим инсультом», — добавил медик.

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Что же касается второго вида инсульта, то при нем кровь, которая должна по сосудам притекать к головному мозгу, выходит за пределы этого сосуда ввиду его разрыва и проникает в вещество головного мозга.

Чаще всего причинами инсульта становятся повышенное артериальное давление, атеросклероз и сахарный диабет второго типа, заключил ученый.