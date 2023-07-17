Здоровье 17 июля 2023, 22:42 Ученый Пулинц рассказал об опасности вспышек на Солнце Ученый Пулинц заявил, что вспышки на Солнце могут привести к проблемам с сердцем

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Три мощные вспышки произошли на Солнце 16 июля. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинц рассказал, какие последствия могут быть у такого природного явления. Об этом сообщил «Мир 24».

По словам специалиста, вспышки могут вызывать сбои электричества. Последний раз такое произошло в Канаде в конце прошлого века. Тогда люди почти на сутки остались без света. Также из-за высокой солнечной активности могут быть проблемы с переключением стрелок на железнодорожных путях.

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«Статистически установлено, что примерно через двое суток после сильной магнитной бури наблюдаются усиления кризисных состояний у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметил Пулинц.