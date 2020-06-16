Ученый прокомментировал вторую волну коронавируса в Китае
Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» объяснил появление второй волны коронавируса в Китае.
По его словам, вторая вспышка в Пекине была весьма ожидаемой.
«В Китае этой зимой было зарегистрировано больше 80 тысяч случаев, и, конечно, коронавирус никуда не пропал, это достаточно заразный вирус», — заявил Альтштейн.
Напомним, ранее стало известно, что на пекинском рынке зарегистрирована новая вспышка коронавирусной инфекции.