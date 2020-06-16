    16 июня 2020, 09:59

    Ученый прокомментировал вторую волну коронавируса в Китае

    Анастасия Кременчугская

    Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» объяснил появление второй волны коронавируса в Китае.

    По его словам, вторая вспышка в Пекине была весьма ожидаемой.

    «В Китае этой зимой было зарегистрировано больше 80 тысяч случаев, и, конечно, коронавирус никуда не пропал, это достаточно заразный вирус», — заявил Альтштейн.

    Напомним, ранее стало известно, что на пекинском рынке зарегистрирована новая вспышка коронавирусной инфекции.