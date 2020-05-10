Ученый призвал не спешить с вакциной против коронавируса

Побочные эффекты от антикоронавирусной вакцины могут оказаться серьезнее, чем сам COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук Михаил Костинов.

«Спешка не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия вакцинации могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса», — сказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова Михаил Костинов в интервью «Аргументам и фактам».

Костинов опроверг слухи о том, что сделать вакцину против коронавируса невозможно из-за большого числа мутаций. По его мнению, SARS-CoV-2 довольно стабилен, а мутации не изменяют свойств и строения вируса. Он выразил надежду, что, если с коронавирусом не произойдет более серьезных изменений, вакцинация может оказаться эффективной.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. С января SARS-CoV-2 стал распространяться по всему миру. Сейчас общее число зараженных превышает 4,1 миллиона человек.

Больше всего заразившихся в США. В России выявили свыше 209 тысячи пациентов с COVID-19. Погибли 1915 человек.