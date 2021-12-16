Ученый предложил способ восстановления памяти после коронавируса

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предложил россиянам восстанавливать память после коронавируса с помощью тренировок мозговой деятельности. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, благодаря прокручиванию каких-то событий человек обучает другие нейроны, и память становится более сильной.

«Восстановление зависит от степени поражения, связано это с тем, что мелкие сосуды тромбируются, происходит выключение определенного количество нейронов, которые отвечают за память. В итоге не все связи восстанавливаются, но точно восстанавливается способность запоминать. И тут важны тренировки памяти, потому что когда мы что-то вспоминаем, мы обновляем память, мы прокручиваем какие-то события, обучаем другие нейроны брать на себя эту функцию, и память становится более сильной», — объяснил ученый.

Врач-невролог Павел Хорошев также считает, что восстановить память можно за счет умственных нагрузок. Главное знать, что мозг очень пластичен, а нервные клетки способны восстанавливаться. Все зависит лишь от учебы и от нагрузок на орган.