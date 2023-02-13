Здоровье 13 февраля 2023, 14:24 Ученый Потекаев объяснил, могут ли высыпания на коже указывать на сахарный диабет

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Доктор медицинских наук Николай Потекаев в эфире телеканала «Доктор» рассказал, могут ли высыпания на коже указывать на наличие сахарного диабета. Об этом написал «Абзац».

Специалист назвал два кожных заболевания, которые могут сообщать о сахарном диабете.

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«Ну вот, например, липоидный некробиоз, есть такое заболевание — липоидный некробиоз, или кольцевидная гранулема. Это два немножечко внешне разных заболевания, но суть их одна — они проявляются при наличии сахарного диабета», — сказал он.

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Покраснения различного рода и кожные дефекты на стопе также могут указывать на это заболевание, добавил ученый.