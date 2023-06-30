Здоровье 30 июня 2023, 16:14 Ученый Покровский заявил, что Coca-Cola не может вызвать рак

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Представители ВОЗ заявили, что искусственный подсластитель аспартам, который входит в состав Coca-Cola, может вызывать рак. Заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский опроверг эту информацию. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, в большом количестве это вещество может преобразовываться в канцероген. Однако для этого нужно выпить очень много газировки, поэтому опасаться не стоит. Кроме того, данное вещество добавляют во многие продукты.