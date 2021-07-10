Ученый оценил число переболевших ковидом более одного раза

Большинство людей перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно, считает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Они пишут, что „у меня были симптомы, значит, я переболел“. Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — привело РИА «Новости» слова ученого.

Существует как минимум четыре инфекции, которые протекают схоже с коронавирусом, добавил Нетесов. Он отметил, что после этого люди начинают сдавать анализы на антитела, выясняют их отсутствие, а списывают это на плохой иммунитет. Подавляющее большинство, как подчеркнул ученый, болело один раз, а те, кто считает, что переболел дважды и более столкнулись не с COVID-19, а перенесли другую вирусную инфекцию.

Повторное заражение коронавирусом — это редкость, заключил Нетесов. По его словам, оно происходит только в случае разных штаммов, и это один случай на 100-200 тысяч человек. Он призвал рассуждать здраво и не доверять только симптоматике.

Раньше коронавирусу было сложно обойти иммунитет молодых людей, но сейчас гуляет более заразный вариант инфекции. В итоге заражение все чаще стало переходить в полноценную болезнь. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, молодежь обычно меньше думает о защите от коронавируса, чем люди постарше. Молодые люди считают, что болезнь их не коснется, поэтому реже используют маски, соблюдают дистанцию и остерегаются массовых мероприятий. Иммунолог добавил, что сейчас исследователи обсуждают также вопрос большой патогенности вируса на единичный контакт.