Ученый, открывший Эболу, предупредил о новых эпидемиях

Человечеству еще предстоит столкнуться с новыми смертоносными вирусами, зародившимися в африканских тропических лесах. Причем большему распространению таких вирусов способствует само развитие человечества.

Об этом CNN рассказал генеральный директор Национального института исследований биомедицины Демократической республики Конго Жан-Жак Муембе. Сейчас он занимается микробиологией и новыми вирусами, а в 1976 году Муембе помог выявить лихорадку Эбола.

По его словам, в будущем еще много заболеваний, передающихся от животных к человеку. И эти эпидемии могут стать более опасными, чем COVID-19.

Как объяснил Муембе, люди сами уничтожают привычные места обитания животных, из-за чего последние селятся ближе к человеку, а значит и чаще с ним взаимодействуют. Еще одним местом повышенной опасности могут быть «мокрые» или птичьи рынки. Там живых животных продают или разделывают для продажи. Ученый отметил, что вирусы убивает термообработка, но в случае покупки сырого мяса болезнь может передаться человеку.

По мнению Муембе, Запад должен полагаться на африканских микробиологов, которые могут первыми определить на месте, какой болезнью заболел человек.

Во всем мире с начала пандемии коронавируса погибло более 1,7 миллиона человек. Заражены уже свыше 77 миллионов жителей планеты. Побороть новую инфекцию смогли уже 53 миллиона человек.