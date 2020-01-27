    27 января 2020, 12:05

    Ученый определил сроки создания вакцины от коронавируса

    Ольга Ситникова

    Кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Центра геномных исследований института биологии гена РАН Алексей Дейкин завил, что лекарство от коронавируса разработают примерно за полтора года. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Вакцина требует не менее полутора лет разработки и еще не менее 3-4 месяцев регистрации. Поэтому завтра она не появится», — отметил Дейкин.

    Он заявил, что медицинское сообщество может разработать вакцину лишь при реальной концентрации на его создании в ближайшие годы.

    «Сейчас вся эта истерия связана больше с развитием медиасферы, с развитием социальных сетей. Смертность от гриппа выше, и не только от птичьего, где смертность достигает 50% от зараженных. Мы все забываем о том, что самый обычный грипп во время эпидемии уносит до 650 тысяч жизней на планете», — пояснил кандидат биологических наук.

    По его словам, россиянам не нужно бояться распространения коронавируса по стране.

    «В России у нас очень хорошо работают санитарные службы, и я уверен, что никаких эксцессов они не допустят», — добавил Дейкин.