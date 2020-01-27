Ученый определил сроки создания вакцины от коронавируса

«Вакцина требует не менее полутора лет разработки и еще не менее 3-4 месяцев регистрации. Поэтому завтра она не появится», — отметил Дейкин.

Он заявил, что медицинское сообщество может разработать вакцину лишь при реальной концентрации на его создании в ближайшие годы.

«Сейчас вся эта истерия связана больше с развитием медиасферы, с развитием социальных сетей. Смертность от гриппа выше, и не только от птичьего, где смертность достигает 50% от зараженных. Мы все забываем о том, что самый обычный грипп во время эпидемии уносит до 650 тысяч жизней на планете», — пояснил кандидат биологических наук.

По его словам, россиянам не нужно бояться распространения коронавируса по стране.

«В России у нас очень хорошо работают санитарные службы, и я уверен, что никаких эксцессов они не допустят», — добавил Дейкин.