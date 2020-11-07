Ученый определил, как помогают маски при пандемии коронавируса

При заражении коронавирусом человек, который носил маску, перенесет его в более легкой форме. К таким выводам пришли испанские ученые.

Исследователи провели анализ вспышек COVID-19 в Мадриде в первую волну распространения коронавируса. Директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано заявил, что ученые сравнили степень передачи вируса и госпитализации.

«Воздействие низкой концентрации коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными», — объяснил Сориано агентству EFE.

Как пример ученый привел дом с монахинями. Там заразились коронавирусом 25 человек, но никого из них не госпитализировали, хотя половина жителей — старше 65 лет. Исследователи считают, что это связано с соблюдением мер безопасности. Монахини носили маски и не нарушали социальную дистанцию.

Про важность масок говорят и в России. В Свердловской области нарушителей требований Роспотребнадзора начали ловить даже в лифтах, передает сайт Ura.ru. В регионе проводятся рейды в многоквартирных домах.