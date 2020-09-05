Ученый объяснил способность человека забывать плохие эмоции

Человеческий мозг сохраняет не только позитив, но и негатив, но плохие воспоминания он блокирует защитными функциями.

В моменты негативных переживаний человек уязвим, поэтому сознание предусмотрело защитный механизм, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов в интервью радио Sputnik. Этот механизм помогал бы не фиксироваться на плохих воспоминаниях и жить дальше.

«У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. <…> Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм», — отметил невролог.

Человек фиксирует в голове все, отметил специалист. Он добавил, что специальные практики, которые используют в судебной медицине, могут помочь восстановить в памяти детали. Кроме того, с помощью этих же практик человек может вспомнить зрительные, слуховые и телесные ощущения.

Человеческий организм по-разному сигнализирует о нехватке тех или иных веществ. Британские медики из Национальной службы здравоохранения рассказали, что при недостатке в организме витамина B12, человек может испытывать трудности при глотании. Ученые назвали такой симптом необычным.