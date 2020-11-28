Ученый объяснил, почему не все заражаются коронавирусом

Не только антитела позволяют организму защититься от коронавируса. Микробиолог Сергей Иванов рассказал о случаях, когда оставались здоровы даже после близкого контакта с больными COVID-19.

«Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу», — рассказал Иванов в разговоре с mk.ru.

Микробиолог добавил, что к такому выводу пришли ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. По словам собеседника издания, они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в «красной зоне», не заражаются вирусом даже спустя много месяцев, пишет Ura.ru.

Чем больше изучается коронавирус, тем яснее становится, что он имеет массу серьезных последствий. Ученые выяснили, что инфекция может усугубить проблемы с зубами у зараженных. В некоторых случаях это уже привело к их выпадению. Ранее стало известно, что после COVID-19 люди могут столкнуться с болью в суставах, сыпью на коже и проблемами иммунной системы.