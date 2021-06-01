Ученый объяснил, как пандемия связана с чрезмерным использованием антибиотиков

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в своем докладе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» объяснил, как чрезмерное использование антибиотиков «подливает масла» в нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, написал сайт kp.ru.

«Глобальная проблема огромного масштаба — антибиотикорезистентность. Она связана с нерациональным использованием антибиотиков, и пандемия ковида, увы, внесла в это мощный вклад. Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно», — подчеркнул ученый.

Он обратил внимание на неразумное применение антибактериальных лекарств в сельском хозяйстве. При этом в мире не создают новые препараты такого типа. К большинству старых средств у бактерий развилась устойчивость.

Чуланов добавил, что смертность от заболеваний, вызванных этими штаммами бактерий, является большой проблемой в развитых странах.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, что распознать лекарство-пустышку не так легко, ведь для проверки эффективности препарата проводятся серьезные клинические исследования.