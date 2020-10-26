Ученый объяснил бессимптомное течение заболевания COVID-19

И.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал, что человеческий организм пытается как можно скорее нивелировать последствия от встречи с патогеном.

«Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — обратил внимание Васин.

ИА НСН напомнило, что ранее зарубежные ученые предупредили о неврологических проблемах и ухудшении умственной деятельности, которое возникает у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Кроме того, COVID-19 может вызвать шизофрению, а также болезни Паркинсона и Альцгеймера.

В свою очередь исследователи из Бразилии признались, что нашли способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы. Это касается всех пациентов, кто подхватил инфекцию.