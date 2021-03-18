Ученый: новая магнитная буря не повредит людям

Заведующий Геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Олег Кусонский прокомментировал магнитную бурю, которая продлится до 20 марта. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что это будет слабая магнитная активность, которая не скажется на самочувствии большинства людей. Некомфортно себя чувствовать могут только метеозависимые.

«Влияние на людей солнечной активности, безусловно, есть, но человек с самого начала времен постоянно находится под этим влиянием», — пояснил Кусонский.