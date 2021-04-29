Ученый назвал витамины, которые помогут избежать тяжелой формы COVID-19

Итальянский ученый, профессор медицины Сальваторе Коррао рассказал РИА «Новости», какие витамины следует принимать, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в тяжелой форме.

Специалист посоветовал принимать витамины С и D, мелатонин и цинк.

«Мы определили дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект. Так, например, ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц», — цитирует Коррао «ПолитЭксперт».

Кроме того, ученый порекомендовал ежевечерне принимать 6-10 миллиграммов мелатонина. Отмечается, что он может вызывать сонливость, поэтому некоторым категориям пациентов он противопоказан. Также следует ежедневно принимать около 50 миллиграммов чистого цинка. Это сильно поможет иммунной системе в борьбе с вирусами.

«Правда, этот микроэлемент имеет свойство постепенно накапливаться в организме, поэтому после трех месяцев мы рекомендуем снизить ежедневную дозу до 25 миллиграммов», — предупредил врач.