Ученый назвал болезнь, способную защитить от коронавируса

«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории», — пояснил профессор.

По его словам, одной из причин, по которой астма может оказаться «защитой» является особый вид воспаления. Он есть у всех аллергиков, об этом написал сайт «Невские новости».

Караулов отмечает, что именно поляризация иммунного ответа в эту сторону, возможно, защищает пациентов с аллергической астмой от тяжелой формы коронавируса и от летального исхода.

Также эксперт рассказал, что, согласно результатам исследования, не у всех переболевших вырабатываются антитела к коронавирусу.