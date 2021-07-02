Ученый назвал аллергиков более защищенными от коронавируса

Люди с аллергией реже заражаются коронавирусом. При этом болезнь у них протекает чаще в легкой форме.

Врачи еще в самом начале пандемии обратили внимание на странную особенность: аллергики реже заболевают COVID-19. За полтора года наблюдений врачи и ученые продолжают подтверждать эту информацию. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

По словам Хаитова, зарубежные исследования показали, что для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

По какой причине коронавирус чаще обходит стороной людей, страдающих аллергией, пока неизвестно. Существует много гипотез, но пока ни одна не подтверждена.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али сообщил, что вакцинацию от коронавируса нельзя проходить, если есть серьезная аллергия на первый компонент препарата. Еще одним противопоказанием является острое заболевание на момент вакцинации от коронавируса.