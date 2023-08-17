Здоровье 17 августа 2023, 23:07 Ученый Наумов заявил, что наличие высшего образования продлевает жизнь

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Люди, имеющие высшее образование, в среднем живут дольше, чем те, у кого его нет. Такой информацией поделился профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ имени Пирогова, гериатр Антон Наумов, сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, мозг необходимо обязательно тренировать. Умственная активность помогает прожить дольше, сохраняет продуктивность и ясность.

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Если же высшего образования у человека нет, стоит развивать кругозор самостоятельно с помощью прослушивания музыки и чтения книг, уточнила радиостанция «Говорит Москва».