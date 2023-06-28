Здоровье 28 июня 2023, 19:01 Ученый Медведев заявил, что пальмовое масло полезнее сливочного

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Пальмовое масло имеет больше полезных свойств по сравнению со сливочным. Такой информацией поделился заведующий кафедрой фармакологии МГУ Олег Медведев. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, пальмовое масло часто фальсифицируют. Однако таким вопросом должно заниматься государство. Само по себе оно не несет опасности для организма, написала «Общественная Служба Новостей».

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«Современные научные данные не подтверждают мифы о вреде этого продукта», — объяснил врач.