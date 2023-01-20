Здоровье 20 января 2023, 14:12 Ученый Мария Шахид рассказала, действительно ли растительное мясо полезнее обычного Ученый Шахид: в растительном мясе много сахара и мало питательных веществ Unsplash

Читать 360tv в

Ученые из австралийского Института The George Institute for Global Health рассказали, действительно ли растительное мясо полезнее обычного. Результатами исследования поделился «Ридус».

По словам одного из авторов исследования, профессора Марии Шахид, растительное мясо на самом деле полезнее настоящего, однако в нем содержится много сахара и мало важных питательных веществ.

Реклама

«И растительное, и обычное мясо находятся в категории ультраобработанных продуктов, поэтому их роль в здоровом питании вызывает сомнения», — добавила ученый.

Реклама

Специалисты, взяв за основу данные Института FoodSwitch, выяснили, что аналоги мяса на растительной основе имеют более здоровый диетический профиль по сравнению с обычным. Растительное мясо содержало меньше натрия и насыщенных жиров, но при этом в нем было мало железа, цинка и других важных витаминов и микроэлементов.