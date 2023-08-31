Здоровье 31 августа 2023, 11:51 Ученый Лобусов заявил, что иглоукалывание полезно при проблемах ЖКТ

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Иглоукалывание может быть полезным при проблемах желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, а также опорно-двигательного аппарата. Такой информацией поделился сотрудник биологического факультета и преподаватель факультета психологии МГУ им. Ломоносова Егор Лобусов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист отметил, что во время процедуры оказывается воздействие на соединительную ткань. Благоприятный эффект от иглоукалывания может оказываться в том числе благодаря психологическому воздействую, написал сайт kp.ru.