Здоровье 07 февраля 2023, 16:49 Ученый Крис ван Таллекен заявил, что искусственные подсластители не менее вредны, чем сахар Ученый Крис ван Таллекен: для профилактики лишнего веса подсластители не работают freepik

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Профессор Крис ван Таллекен из Университетского колледжа Лондона заявил, что замена сахара искусственными подсластителями не принесет пользы организму. Об этом написало издание The Daily Mail.

По его словам, любители искусственных подсластителей имеют более высокий риск увеличения веса и ожирения.

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«Замена сахара искусственными подсластителями, на первый взгляд, кажется идеальным решением для профилактики появления лишнего веса, но это не работает», — процитировала его слова Pravda.Ru.

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Несмотря на то, что многие исследования утверждают о безвредности подсластителей, эти вещества, по словам ученого, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа.

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