Ученый Красковская рассказала о профилактике болезни Альцгеймера

Сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нина Красковская рассказал о способах профилактики болезни Альцгеймера. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Русская планета», она рекомендовала регулярно заниматься физическими нагрузками, чтобы была здоровой сердечно-сосудистая система.

Также следует бросить курить и включить в район орехи, рыбу, овощи и фрукты.

Красковская отметила, что нужно избегать травм головы, так как они увеличивают риски этого заболевания.