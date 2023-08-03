Здоровье 03 августа 2023, 19:00 Ученый Ковальзон заявил, что малое финансирование тормозит изучение болезни Альцгеймера

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В течение последних десятилетий мировые ученые значительно продвинулись в изучении заболеваний мозга. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон рассказал, как скоро получится победить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Специалист отметил, что существенные прорывы в данном области стоит ждать уже в ближайшее время. Однако на данный момент работу тормозит недостаточное финансирование со стороны государства. По его словам, ученым из разных стран необходимо объединиться, чтобы ускорить изучение заболеваний мозга.

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«Если мы начнем понимать, как работает мозг, то придет понимание развития нейродегенеративных заболеваний. Сейчас они являются кошмаром человечества», — отметил Ковальзон.