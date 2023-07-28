Здоровье 28 июля 2023, 17:09 Ученый Ким рассказал, какое растение помогает избавиться от алкогольной зависимости Ученый Ким заявил, что корейский красный женьшень помогает справиться с тягой к алкоголю

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Исследователи из Южной Кореи под руководством профессора Микьюнга Кима выяснили, какое растение помогает побороть алкогольную зависимость. Оказалось, что корейский красный женьшень способен ослабить тягу к спиртному. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Journal of Ginseng Research.

Специалисты провели исследования, в рамках которого изучили влияние растения на мышей с алкогольной зависимостью. Выяснилось, что женьшень улучшает пространственную память. Кроме того, он снимал симптомы отмены алкоголя у мышей, а также подавлл воспалительные процессы в мозге, связанные с алкоголизмом.