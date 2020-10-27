Ученый для эксперимента во второй раз заразился коронавирусом

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов ради эксперимента повторно заразился коронавирусом.

Впервые он инфицировался случайно во время путешествия в Европу, сообщил сайт kp.ru.

«Первый раз я заболел коронавирусом в конце февраля, когда полетел во Францию кататься на лыжах. Летел с пересадкой в Москве. Помню, в аэропорту Шереметьево при посадке на самолет передо мной шли трое китайцев», — отметил специалист.

Через пару дней в горах мужчина почувствовал недомогание. У него поднялась температура, появились режущие боли в груди. Помимо прочего, среди симптомов была потеря обоняния без насморка. Тест на вирус оказался положительным. После выздоровления у Чепурнова возник вопрос о возможности повторного заболевания.

Он начал проверять стойкость своего иммунитета, общаясь с зараженными без маски. Каждые две недели ученый сдавал анализы, чтобы оценивать реакцию организма. Защита пропала ровно через шесть месяцев с момента первичного заболевания. Инфекция проявилась першением в горле. Анализы показали наличие инфекции. Пять дней температура держалась выше 39 градусов. Вновь было потеряно обоняние, изменилось вкусовое восприятие.

Александр заметил, что переносил недуг тяжелее чем в первый раз. Он добавил, что его пример тяжелого течения второй болезни далеко не показательный. У других пациентов организм может отреагировать иначе.