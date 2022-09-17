Ученый Дэвид Томас создал лекарство против язв из сока австралийского дерева | 360°

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Ученый Дэвид Томас создал лекарство против язв из сока австралийского дерева

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Ученый Дэвид Томас из Кардиффского университета Великобритании открыл необычные свойства сока из австралийского молочая Fontainea picrosperma. По его словам, сок растения помогает заживлять раны. Об этом сообщил «Ридус».

В соке растения обнаружили молекулу EBC-1013, на основе которой создали гель. Лекарство протестировали на молочных телятах и мышах, которые имели на теле раны, схожие с диабетическими язвами.

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Через 28 дней 75% ран телят затянулись. У мышей раны зажили у пяти животных из семи. При этом в контрольной группе среди телят поправилась четверть животных, а среди мышей выздоровевших не оказалось. В дальнейшем эксперимент планируют поставить на людях.

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Лекарства

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