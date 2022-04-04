Ученый Чумаков рассказал, с чем связано снижение эффективности масок при борьбе с COVID-19

Медицинские маски стали малоэффективными для борьбы с COVID-19. Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков объяснил, с чем связано такое изменение. Об этом сообщило URA.ru.

Медик подчеркнул, что теперь носить маски малоэффективно из-за заразности штамма «Омикрон». Однако по словам Чумакова, в России возник довольно сильный коллективный иммунитет, благодаря которому возможно победить коронавирус.

«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень заразный, то есть он очень быстро распространяется, и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать. Удерживает в основном коллективный иммунитет», — объяснил Петр Чумаков.