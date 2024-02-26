Здоровье 26 февраля 2024, 18:28 Ученый Быстров: в мире давно доказали, что от мытья некоторых продуктов будет больше вреда, чем пользы

Читать 360tv в

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с изданием Life отметил, что многие ученые давно пришли к выводу о вреде мытья некоторых продуктов.

По его словам, фрукты, овощи, зелень и рыбу действительно следует тщательно промывать перед приготовлением или употреблением. А вот что касается мяса, здесь не все так однозначно.

Реклама

«В ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью», — сообщил доцент.

Быстров добавил, что избавиться от вредных бактерий в мясе можно лишь с помощью термической обработки при температуре минимум 75 градусов.