Здоровье 05 декабря 2023, 16:36 Ученый Абдувосидов: лишний вес не может быть самостоятельным фактором развития варикоза

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Варикозное расширение вен нижних конечностей может появиться по разным причинам. Неправильное питание и лишний вес не считаются самостоятельными факторами развития недуга, сообщил доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов в беседе с Life.

По словам специалиста, нередко варикоз возникает в результате малоподвижного образа жизни и снижения физической активности. Самостоятельным фактором развития болезни может стать наследственность и генетическая предрасположенность.

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Хоть и варикоз принято считать исключительно женским заболеванием, он может появиться и у мужчин, добавил Абдувосидов.