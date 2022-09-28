Ученые из Стэнфордского университета установили, что стресс ускоряет старение | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 02:01 Поделиться Telegram

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Viber Ученые из Стэнфордского университета установили, что стресс ускоряет старение

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Стресс способен в значительной степени ускорить процесс старения. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета (США) и Университета Гонконга (Китай). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Aging-US.

В исследовании приняли участие 11 914 взрослых китайцев. Удалось установить, что ощущение одиночества, неудовлетворенности и безнадежности значительно повышает биологический возраст человека. При этом переживания оказывают более губительный эффект, чем курение.

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«Психические и психосоциальные состояния являются одними из самых надежных предикторов результатов исследований здоровья и качества жизни человека. Однако в современной системе здравоохранения они практически не учитываются», — рассказал один из авторов исследования Мануэль Фариа.

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