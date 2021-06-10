Ученые: «жаворонки» реже впадают в депрессию

Вставать рано по утрам оказалось полезным для здоровья: «жаворонки» реже страдают от депрессии. К такому выводу пришла команда экспертов из Университета Боулдера (Колорадо, Канада) и Массачусетского технологического института. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Ученые проанализировали режим сна и бодрствования 850 тысяч человек. После этого они сделали вывод, что те, кто рано встает, реже впадают в депрессию. «Жаворонки» живут в плохом настроении на 23% меньше «сов». Если лечь даже на час раньше обычного, это серьезно скажется на сокращении риска возникновения депрессии. Если человек ложился в кровать в час ночи, но потом пересмотрел свой режим и стал засыпать в 23:00, вероятность проснуться с депрессией у него сократится на 40%.

Американские эксперты напомнили, что режим сна крайне важен для общего самочувствия человека. Количество сна влияет на гормональный фон, отвечающий за настроение.

По мнению авторов исследования, человечество сконструировало свою жизнь в расчете на утро — это естественный ритм. Профессор психологии из Университета Боулдера Селин Веттер дал совет: пусть дни будут яркими, а ночи — темными. Также он порекомендовал ходить на работу пешком, в крайнем случае ездить на велосипеде. Также необходимо отказываться от чрезмерного использования электронными устройствами.