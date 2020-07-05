Ученые заявили ВОЗ о возможности коронавируса передаваться по воздуху

Коронавирус способен передаваться через мельчайшие частицы в воздухе, заявили почти 240 ученых из 32 различных стран. Они просят ВОЗ признать этот вид передачи значительных фактором распространения инфекции.

Об этом сообщило издание The New York Times.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые попадают на поверхности при кашле или чихании больного. Однако ученые утверждают, что вирус способен передаваться через мельчайшие частицы, которые сохраняются в воздухе внутри помещений. Под этим утверждением подписались 239 ученых из 32 разных стран.

Несмотря на это, в ВОЗ назвали неубедительными доказательства о распространении коронавируса по воздуху.

В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры Бенедетта Аллегранци. технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ

Если коронавирус действительно может передаваться по воздуху, значит для сдерживания пандемии нужно ввести целый ряд новых мер. Речь идет как о ношении масок даже при соблюдении социальной дистанции, так и об использовании ультрафиолетовых ламп и систем вентиляции в общественных местах.