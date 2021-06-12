Ученые заявили об изменении основных симптомов ковида

Проявления ковида стали все больше походить на обычную простуду. Инфицированные жалуются на насморк и боль в горле, сообщили ученые из Королевского колледжа Лондона.

Специалисты провели исследование и выяснили, что мутации коронавируса привели к изменению основных симптомов болезни. Теперь самыми распространенными признаками являются головная боль, насморк и боль в горле, написало издание The Mirror.

По словам ученых, «индийский вариант» вируса больше напоминает обычную простуду. В связи с этим профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор призвал пройти тест на ковид тех, кто заметил у себя простудные проявления.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заключил Спектор.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что у 18-23% пациентов с ковидом наблюдается заложенность ушей. Такая проблема может в дальнейшем привести к снижению слуха.