Ученые заявили о шансах развития психических заболеваний после COVID-19

Переболевшие COVID-19 люди имеют шансы на развитие психического или неврологического заболевания. С таким заявлением выступили ученые Оксфордского университета. Но ряд медиков считает, что к таким последствиям скорее приводит страх заболевания, нежели сам вирус.

По утверждению авторов исследования, у 33,6% перенесших коронавирус людей впоследствии в течение шести месяцев появлялись психиатрические или неврологические заболевания, пишет портал Health.News.

Исследование также показало, что каждый девятый человек, поборовший COVID-19, имеет шанс развития депрессии или перенести инсульт.

Но ряд медиков считают, что на развитие депрессии больше влияет необходимость оставаться дома и носить маски нежели сам вирус. Новые требования безопасности могли в определенной степени сказываться на психическом здоровье людей.

Другое исследование, проведенное в Джорджии, утверждает, что коронавирус «остается в мозгу людей». Это может быть связано с некоторой степенью ипохондрии, поскольку широко распространен страх перед вирусом, который может заставить восприимчивых людей думать, что они больны. В конечном итоге, по мнению авторов исследования, это может привести к их заболеванию.

Некоторые люди, как указано в материале, настолько опасаются коронавируса, что могут страдать от синдрома Мюнхгаузена. Это симулятивное расстройство, при котором пациенты симулируют болезнь или ее симптомы, чтобы пройти обследование или лечь в больницу.

Количество новых случаев коронавируса продолжает падать в России. Несмотря на это, жителей призвали не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики. Как заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович, россиянам необходимо соблюдать масочный режим, придерживаться правил гигиены и проветривания помещений. При этом важно, чтобы всем этим правилам следовало большинство населения. Даже 70% людей не является достаточной цифрой.