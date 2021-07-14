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    14 июля 2021, 03:56

    Ученые заявили о риске заболевания раком при частом употреблении алкоголя

    Ирэна Колесова

    Западные медики выяснили, что даже небольшое количество выпитого алкоголя может увеличить риск онкологических заболеваний. Журнал Lancet Oncology привел данные за прошлый год: примерно 740 тысяч пациентов умерли от рака, спровоцированного спиртными напитками.

    Ученые заявили о риске заболевания раком при частом употреблении алкоголя

    «Наши наблюдения показывают, что употребление даже небольшого количества алкоголя заметно увеличивает частоту развития опухолей», — считает Харриет Рамгэй, один из авторов исследования, научный сотрудник Международного агентства по изучению рака.

    По мнению врачей, с печальной статистикой можно бороться, если внимательнее относиться к количеству употребляемого в обществе алкоголя. В статье ученых отмечается, что особенно опасно сочетание спиртных напитков и табачных изделий.

    Рамгэй с коллегами проанализировали статистику заболеваемости раком и сопоставили ее с данными о том, как много алкоголя пьют жители разных стран. Расчеты показали, что 4% от всех смертей могли быть спровоцированы именно спиртными напитками. Причем, 75% из этих смертельных случаев коснулись мужчин.

    Медики рассчитывают, что полученные ими данные помогут ООН и отдельным странам разработать меры для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя.

    О вреде алкоголя напомнили и врачи из Женевы, которые подчеркнули: особенно опасно пить спиртное беременным женщинам. По результатам исследований, у детей в 11 раз чаще развиваются врожденные заболевания, если их мать пила.