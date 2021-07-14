Ученые заявили о риске заболевания раком при частом употреблении алкоголя

Западные медики выяснили, что даже небольшое количество выпитого алкоголя может увеличить риск онкологических заболеваний. Журнал Lancet Oncology привел данные за прошлый год: примерно 740 тысяч пациентов умерли от рака, спровоцированного спиртными напитками.

«Наши наблюдения показывают, что употребление даже небольшого количества алкоголя заметно увеличивает частоту развития опухолей», — считает Харриет Рамгэй, один из авторов исследования, научный сотрудник Международного агентства по изучению рака.

По мнению врачей, с печальной статистикой можно бороться, если внимательнее относиться к количеству употребляемого в обществе алкоголя. В статье ученых отмечается, что особенно опасно сочетание спиртных напитков и табачных изделий.

Рамгэй с коллегами проанализировали статистику заболеваемости раком и сопоставили ее с данными о том, как много алкоголя пьют жители разных стран. Расчеты показали, что 4% от всех смертей могли быть спровоцированы именно спиртными напитками. Причем, 75% из этих смертельных случаев коснулись мужчин.

Медики рассчитывают, что полученные ими данные помогут ООН и отдельным странам разработать меры для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя.

О вреде алкоголя напомнили и врачи из Женевы, которые подчеркнули: особенно опасно пить спиртное беременным женщинам. По результатам исследований, у детей в 11 раз чаще развиваются врожденные заболевания, если их мать пила.