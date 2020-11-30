Ученые заявили о пользе какао для умственной активности

В исследовании принимали участие 18 взрослых людей без каких-либо заболеваний. В первой части эксперимента они получили какао с увеличенной порцией флавановолов, во второй части — со сниженной.

После употребления какао участникам давали подышать воздухом с углекислым газом. Это позволило крови донести до мозга повышенную долю кислорода, чтобы напитать его. При этом параллельно участники эксперимента решали логические задачи. Все это время ученые измеряли уровень кислорода во фронтальной части коры головного мозга.

По итогам эксперимента ученые выяснили, что после приема повышенной доли флавонолов участники лучше справлялись с поставленными задачами. Флавонолы кроме какао содержатся в винограде, яблоках и чае.



По мнению специалистов, употребление в пищу этих продуктов положительно влияет не только на умственную активность, но и укрепляет стенки сосудов, что позволяет в старости избежать деменции.