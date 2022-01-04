Ученые заявили о негативном влиянии избытка свободного времени

Избыток свободного времени может негативным образом сказаться на психике человека. Но постоянное ощущение нехватки времени также сказывается на эмоциональном состоянии человека очень плохо. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter со ссылкой на результаты работы американских ученых.

Результаты опросов и экспериментов составили основу исследования ученых. Команда психолога Кэсси Могилнер Холмс установила, что человеку нужно от двух до пяти часов абсолютно свободного времени ежедневно, чтобы быть счастливым.

Однако ученые отметили, что под таким временем подразумеваются путешествия, просмотр телевизора, секс, посещение различных мероприятий и занятия спортом.

Если свободного времени больше, то у человека начинает ухудшаться психологическое самочувствие. Но такое, как подчеркнули ученые, происходит не всегда. Свободное время может пойти на пользу психологическому здоровью, если тратить его на социальные контакты или продуктивные занятия.

При этом на эмоциональном состоянии человека также плохо сказывается и постоянное ощущение нехватки времени.

Чрезмерная злость и гнев могут спровоцировать инсульт. Также на его появление могут повлиять сильные физические нагрузки. К такому выводу пришли специалисты Ирландского национального университета в Голуэе. Для эксперимента ученые проанализировали более 13 тысяч случаев острого инсульта у пациентов разных этнических групп. Оказалось, что каждый 11-й пациент испытывал гнев или злость в течение часа перед инсультом, а каждый 20-й — занимался спортом или тяжелым трудом.