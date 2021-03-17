Ученые заявили, что здоровье ребенка зависит от месяца его рождения

Испанские ученые рассказали о связи здоровья человека и месяца его рождения. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным «Экспресс-газеты», они уточнили, что самые здоровые дети рождаются летом, так как у них нет недостатка в витамине D. Также специалисты отметили, что те, кто родился осенью, отличаются высокой продолжительностью жизни.

У рожденных зимой выше риск нарушений нервной системы, а те, кто родился весной, чаще страдают от аллергии и астмы.