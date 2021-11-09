Ученые заявили, что вода из кулеров не всегда безопасна

Вода из кулеров может быть опасной для человека из-за бактерий внутри бутылей, если их плохо дезинфицировали. Таким предостережением поделилась эксперт-биохимик фирмы «Барьер» Мария Кулешова с агентством «Прайм».

По ее словам, главный недостаток кулеров — это стоячая вода, из-за которой в тарах могут активно размножаться бактерии, если их плохо очистили при повторной доставке. Кулешова указала на исследование, которое провело Роскачество. В шести из 20 бутылок, которые были на проверке, нашли нарушения. В воде обнаружили микробы, норма которых была превышена до трех раз.

«Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения», — подчеркнула специалист.

Для того, чтобы не точно не навредить своему организму, эксперт посоветовала использовать на рабочем месте специальный прибор — пурифайер. Это фильтр, который очищает воду от микроорганизмов с помощью ультрафиолета, при этом убирая и механические загрязнения вместе с вредными химическими элементами. Также пурифайер добавляет в состав воды полезные минералы.