Ученые заявили, что вакцинации недостаточно для полной победы над коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно, нужно обязательно носить маски и соблюдать дистанцию. Такими выводами поделились ученые в статье для журнала Nature Scientific Reports.

«Политикам и людям следует рассмотреть возможность сохранения немедикаментозных мер и норм поведения, которые снижают распространение вируса на весь период вакцинации», — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что эти меры помогают не только остановить заражения коронавирусом. Они могут избавить общество от появления новых, более устойчивых штаммов вируса.

Кроме того, исследователи подчеркнули: мутации коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока почти все люди на земле не пройдут вакцинацию.

Ранее глава ВОЗ озвучил печальную статистику. Несмотря на все меры, за последний месяц заболеваемость коронавирусом значительно выросла в пяти из шести регионах мира. В ВОЗ подытожили, что все успехи по борьбе с коронавирусом теперь можно назвать перечеркнутыми последними данными. Системы здравоохранения многих стран просто перестают справляться с той нагрузкой, которая на их возложена.

В то же время, в ВОЗ считают: если 70% населения планеты будет вакцинировано, то пандемию получится остановить. Но добиться таких показателей может быть очень сложно.